Британские учёные разработают интеллектуальное зарядное устройство для электрических самолётов

Британский стартап Vertical Aerospace заключил соглашение со специалистами Уорикского университета о разработке интеллектуального зарядного устройства для электрических самолётов с вертикальными взлётом и посадкой. Финансирование проекта осуществляет Институт аэрокосмических технологий Великобритании (ATI). Проект рассчитан на два года. Он обещает сделать полёты безопаснее и продолжительнее.

Британские учёные разработают интеллектуальное зарядное устройство для электрических самолётов

Проект пятиместного аэротакси VA-1X Vertical Aerospace

Как отмечается в пресс-релизе, за последние годы индустрия и наука получили колоссальный опыт в деле создания зарядных устройств и обслуживания аккумуляторов в области электромобилей. Этот опыт будет обязательно перенесён и развит применительно к эксплуатации электросамолётов. Сегодня разработчики воздушных электрических судов прямо заимствуют разработки у автопрома, но для повышения безопасности полётов необходимо двигаться дальше.

Электрические самолёты должны получить совершенно новые зарядные устройства со своими алгоритмами оценки неисправностей, уровней заряда, мониторингом и оценкой полётной ситуации. Это позволит не только повысить безопасность полётов, но также откроет путь для повышений дальности перелётов и повышения экономической отдачи от батарей. Например, предполётная диагностика аккумуляторов и планирование обслуживания должны стать проще и информативнее.

Британские учёные разработают интеллектуальное зарядное устройство для электрических самолётов

Действующий прототип (демонстратор) электрического воздушного судна Vertical Aerospace

Стоимость проекта оценена в 2,3 млн фунтов стерлингов. По итогам разработки партнёры создадут один или несколько комплектов интеллектуального зарядного устройства для пятиместных электрических воздушных такси VA-1X Vertical Aerospace. Эти аппараты планируется поднять в небо для испытаний в 2024 году. Добавим, что в начале этого года главным инженером Vertical Aerospace стал ведущий специалист из Rolls-Royce Тим Уильямс (Tim Williams). Великобритания нуждается в электрическом воздушном транспорте, поскольку власти этой страны сделали ставку на скорейший перевод экономики на «нулевой выброс» диоксида углерода.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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