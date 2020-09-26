Предварительная причина падения Ан-26: отказ датчика в левом двигателе, самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны

Самолету было 43 года, до очередного ремонта двигателя оставалось 5 тысяч летных часов.

Министр обороны Андрей Таран назвал предварительные причины падения военного самолета АН-26 возле Чугуева, вследствие чего погибли как минимум 23 человека. Об этом он сообщил во время брифинга на месте трагедии в субботу утром, передает сайт Минобороны.

"По предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков", - говорится в сообщении.

Предварительный анализ дает основания полагать, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю, отметил министр.

По его словам, двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта. Самолет произведен в 1977 году, то есть ему 43 года. Глава Минобороны рассказал, что машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте.

Он также подчеркнул, что в течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок, и должен был работать еще до 23.00.

"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот - инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", - рассказал Таран.

Окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев. Они уцелели, однако из самолета их еще не изъяли.

Напомним, самолет АН-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуев. После падения самолет загорелся. Пожар ликвидировали в 21:55.

На месте трагедии вечером нашли тела 22 погибших, в субботу утром спасатели сообщили, что количество жертв возросло до 23. Двое курсантов выжили, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Поиски еще двух человек продолжаются.

Офис генпрокурора начал уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшем катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Президент Владимир Зеленский заявил о создании правительственной комиссии для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. В ее состав войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие должностные лица. Председателем комиссии назначен вице-премьер-министр Олег Уруский.