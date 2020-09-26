Пилот АН-26, упавшего под Харьковом, сообщал об отказе двигателя, - глава Харьковской ОГА

"Было сообщение от пилота о том, что отказал левый мотор".

По предварительным данным, пилот военного АН-26, упавшего возле Чугуева на Харьковщине, перед катастрофой сообщал об отказе левого двигателя.

Об этом заявил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер на брифинге, передает "Радио Свобода".

"Было сообщение от пилота о том, что отказал левый мотор ... Но на учениях специально отключают один из моторов, чтобы ориентироваться ... Для опытного летчика это не критическая ситуация. Что случилось потом - также непонятно, будет устанавливать следствие", - заявил Кучер.

Он также отметил, что на борту были курсанты 3 и 4 курса. По его словам, те, кто выжил, выпрыгнули из самолета.

Напомним, возле Чугуева на Харьковщине сегодня вечером упал военный самолет АН-26 Воздушных Сил ВСУ. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ и члены экипажа. По состоянию на 22 часа подтверждена гибель 22 человек. Двое выживших в тяжелом состоянии доставлены в больницу.