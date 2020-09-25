Криклий сообщил, что правительство ищет оптимальное место для нового аэропорта на Закарпатье

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что правительство сейчас ищет оптимальное место для строительства нового аэропорта на Закарпатье.

Кабмин рассчитывает на 3-4 млрд грн частных инвестиций. Об этом Владислав Криклий сообщил во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

"Мы планируем построить новый аэропорт в Закарпатье. Правительством уже утвержден объем финансирования в размере 30 млн грн на предпроектные и проектные работы по строительству нового аэродрома, и сейчас мы определяемся с оптимальным местом расположения аэропорта. Хотим реализовать этот проект в рамках государственно-частного партнерства, где государство будет брать на себя расходы на строительство аэродрома, а частный инвестор будет заниматься возведением терминала", - сказал Криклий.

Криклий также добавил, что это станет не просто инфраструктурным проектом государства, но и значительной частной инвестицией в развитие Закарпатской области.

Напомним, вчера стало известно, что аэропорт "Ужгород" возобновит полноценную работу. Украина и Словацкая республика подписали соответствующее межправительственное соглашение.

В сентябре Кабмин выделил 30 миллионов гривен для выполнения предпроектных и проектных работ для строительства аэропорта на Закарпатье.