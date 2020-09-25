Криклий сообщил, что правительство ищет оптимальное место для нового аэропорта на Закарпатье

Кабмин рассчитывает на 3-4 млрд грн частных инвестиций.

Криклий сообщил, что правительство ищет оптимальное место для нового аэропорта на Закарпатье
Фото: https://dpsu.gov.ua

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что правительство сейчас ищет оптимальное место для строительства нового аэропорта на Закарпатье.

Кабмин рассчитывает на 3-4 млрд грн частных инвестиций. Об этом Владислав Криклий сообщил во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

"Мы планируем построить новый аэропорт в Закарпатье. Правительством уже утвержден объем финансирования в размере 30 млн грн на предпроектные и проектные работы по строительству нового аэродрома, и сейчас мы определяемся с оптимальным местом расположения аэропорта. Хотим реализовать этот проект в рамках государственно-частного партнерства, где государство будет брать на себя расходы на строительство аэродрома, а частный инвестор будет заниматься возведением терминала", - сказал Криклий.

Криклий также добавил, что это станет не просто инфраструктурным проектом государства, но и значительной частной инвестицией в развитие Закарпатской области.

Напомним, вчера стало известно, что аэропорт "Ужгород" возобновит полноценную работу. Украина и Словацкая республика подписали соответствующее межправительственное соглашение.

В сентябре Кабмин выделил 30 миллионов гривен для выполнения предпроектных и проектных работ для строительства аэропорта на Закарпатье.

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