Украинец скрутил 525 000 км пробега у Mercedes

В Украине, как и в любой другой стране мира, продавцы б/у автомобилей ради наживы часто скручивают пробег. Обычно скручивают 30-50 тыс. км. Однако, иногда цифры могут быть совсем другого порядка. Эксперты сайта Obozrevatel нашли в Сети Mercedes, у которого скрутили 525 000 км пробега

На одном из популярных украинских автосайтов на продажу выставили Mercedes E-Class 2011 года выпуска с пробегом 155 000 км. На одометре примерно такой же пробег — 148 200 км.

Проверка по базам данных показала, что на самом деле пробег у этого автомобиля 682 тыс. км.

Но на самом деле у этого «мерса» могли скрутить еще больше километров. Почему мы так думаем? Потому, что проверку по базам провели несколько лет назад.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за скручивание пробега у автомобилей. Штрафовать будут не только автомобилистов, но и тех лиц, которые предлагают услуги по изменению показателя одометра.