Украинец скрутил 525 000 км пробега у Mercedes

В Украине, как и в любой другой стране мира, продавцы б/у автомобилей ради наживы часто скручивают пробег. Обычно скручивают 30-50 тыс. км. Однако, иногда цифры могут быть совсем другого порядка. Эксперты сайта Obozrevatel нашли в Сети Mercedes, у которого скрутили 525 000 км пробега

Совесть есть? Украинец скрутил 525 000 км пробега у Mercedes - today.ua

На одном из популярных украинских автосайтов на продажу выставили Mercedes E-Class 2011 года выпуска с пробегом 155 000 км. На одометре примерно такой же пробег — 148 200 км.

Проверка по базам данных показала, что на самом деле пробег у этого автомобиля 682 тыс. км.

Совесть есть? Украинец скрутил 525 000 км пробега у Mercedes

Но на самом деле у этого «мерса» могли скрутить еще больше километров. Почему мы так думаем? Потому, что проверку по базам провели несколько лет назад.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за скручивание пробега у автомобилей. Штрафовать будут не только автомобилистов, но и тех лиц, которые предлагают услуги по изменению показателя одометра.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над КиевомАмериканские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом
Украинская полиция пересела на Porsche?Украинская полиция пересела на Porsche?
В Харькове перевернулся строительный кран с водителемВ Харькове перевернулся строительный кран с водителем
В Киеве планируют построить аэропорт для дронов к 2025 годуВ Киеве планируют построить аэропорт для дронов к 2025 году
Умопомрачительный электромобиль Tesla Model S Plaid мощностью 1100 «лошадей» выйдет в конце 2021 годаУмопомрачительный электромобиль Tesla Model S Plaid мощностью 1100 «лошадей» выйдет в конце 2021 года
Блок рекламы


Похожие новости
Mercedes-Benz начал продавать самый недорогой G-ClassMercedes-Benz начал продавать самый недорогой G-Class
Mercedes G-Class получит “спортивную“ версию: в Сети показали тизерMercedes G-Class получит “спортивную“ версию: в Сети показали тизер
Украинец выставил на продажу самый дешевый Rolls-RoyceУкраинец выставил на продажу самый дешевый Rolls-Royce
В ДТП на Волыни Mercedes протаранил микроавтобус с людьмиВ ДТП на Волыни Mercedes протаранил микроавтобус с людьми
Новий Mercedes-Benz S-класу повністю розсекреченийНовий Mercedes-Benz S-класу повністю розсекречений
В Германии продают Mercedes SL 55 AMG 2006 с пробегом 54 кмВ Германии продают Mercedes SL 55 AMG 2006 с пробегом 54 км
Украинец за $1200 продает “неудачный Гелендваген“Украинец за $1200 продает “неудачный Гелендваген“
Крупнейшая сделка: Amazon заказал у Mercedes-Benz 1800 электрофургоновКрупнейшая сделка: Amazon заказал у Mercedes-Benz 1800 электрофургонов
У мережі показали зображення нового Mercedes-Benz S-ClasУ мережі показали зображення нового Mercedes-Benz S-Clas
В Молдове уже 14 лет не могут продать новый Mercedes-BenzВ Молдове уже 14 лет не могут продать новый Mercedes-Benz
Последние новости
Подгружаем последние новости