Реконструкция моста Патона в Киеве будет стоить около 7 мдрд грн, полностью движение перекрывать не будут

На мосту Патона обустроят дополнительную полосу, велодорожки и новые барьеры между направлениями движения.

В Киеве начнут реконструкцию моста Патона. Движение полностью перекрывать не будут.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В ближайшее время смогут начать работы по реконструкции моста Патона. Полностью движение перекрывать не будут. Город получил все необходимые согласования от государственных органов, чтобы начать работы", - говорится в сообщении.

Реконструкция будет стоить около 7 миллиардов гривен.

В КГГА заявили, что планом реконструкции предусмотрено:

Замена железобетонной монолитной плиты на современную - из стали. Что значительно облегчит конструкцию моста.

Дополнительная полоса движения. Всего их будет восемь.

Точно будет убрана реверсная полоса, на которой на мосту случается немало ДТП.

Установка современного барьерного ограждения между направлениями движения.

Обустройство велодорожек.

Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. За это время его ремонтировали один раз. В 2004 году на мосту демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. И с тех пор текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках. Мост находится в аварийном состоянии.

Напомним, в 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим.

В 2020 году на мосту Патона запретили проезд грузовикам, также планируется вывести из эксплуатации крайние полосы.