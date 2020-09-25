Реконструкция моста Патона в Киеве будет стоить около 7 мдрд грн, полностью движение перекрывать не будут

На мосту Патона обустроят дополнительную полосу, велодорожки и новые барьеры между направлениями движения.

Реконструкция моста Патона в Киеве будет стоить около 7 мдрд грн, полностью движение перекрывать не будут
Фото: Информатор

В Киеве начнут реконструкцию моста Патона. Движение полностью перекрывать не будут.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В ближайшее время смогут начать работы по реконструкции моста Патона. Полностью движение перекрывать не будут. Город получил все необходимые согласования от государственных органов, чтобы начать работы", - говорится в сообщении.

Реконструкция будет стоить около 7 миллиардов гривен.

В КГГА заявили, что планом реконструкции предусмотрено:

  • Замена железобетонной монолитной плиты на современную - из стали. Что значительно облегчит конструкцию моста.
  • Дополнительная полоса движения. Всего их будет восемь.
  • Точно будет убрана реверсная полоса, на которой на мосту случается немало ДТП.
  • Установка современного барьерного ограждения между направлениями движения.
  • Обустройство велодорожек.

Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. За это время его ремонтировали один раз. В 2004 году на мосту демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. И с тех пор текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках. Мост находится в аварийном состоянии.

Напомним, в 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим.

В 2020 году на мосту Патона запретили проезд грузовикам, также планируется вывести из эксплуатации крайние полосы.

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