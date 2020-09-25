В семействе Renault Megane появится кроссовер

Компания Renault может выпустить на базе автомобиля Renault Megane новый недорогой кроссовер. Сторонником такой идеи является новый глава французского автогиганта Лука Де Мео.

Есть немало примеров того, когда автопроизводители на базе уже существующих машин создавали кроссоверы. Достаточно вспомнить, например, Hyundai i20 Active, Ford Fiesta и Focus Active, а также Toyota Yaris Cross.

По такому же пути хочет пойти и Лука Де Мео. Он считает, что не нужно тратить лишние деньги на разработку нового кроссовера, как говорится, «с нуля». Можно ведь взять за основу уже существующую модель.

В данном конкретном случае в качестве базы планируют взять новый Megane, построенный на платформе CMF-C/D. Правильное решение, ведь на этой платформе созданы такие кроссоверы, как Koleos, Kadjar и Nissan X-Trail.

Возможно, французы решат сделать просто вседорожную версию модели Renault Megane. В этом случае она, скорее всего, получит немного измененные некоторые элементы дизайна, увеличенный дорожный просвет и пластиковый обвес внизу кузова.