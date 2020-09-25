В семействе Renault Megane появится кроссовер

Компания Renault может выпустить на базе автомобиля Renault Megane новый недорогой кроссовер. Сторонником такой идеи является новый глава французского автогиганта Лука Де Мео.

В семействе Renault Megane появится кроссовер

Есть немало примеров того, когда автопроизводители на базе уже существующих машин создавали кроссоверы. Достаточно вспомнить, например, Hyundai i20 Active, Ford Fiesta и Focus Active, а также Toyota Yaris Cross.

По такому же пути хочет пойти и Лука Де Мео. Он считает, что не нужно тратить лишние деньги на разработку нового кроссовера, как говорится, «с нуля». Можно ведь взять за основу уже существующую модель.

В данном конкретном случае в качестве базы планируют взять новый Megane, построенный на платформе CMF-C/D. Правильное решение, ведь на этой платформе созданы такие кроссоверы, как Koleos, Kadjar и Nissan X-Trail.

Возможно, французы решат сделать просто вседорожную версию модели Renault Megane. В этом случае она, скорее всего, получит немного измененные некоторые элементы дизайна, увеличенный дорожный просвет и пластиковый обвес внизу кузова.


: Максимов Віталій, Тудей

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