Спорткары начали делать с применением ниобия

Компания BAC известна своим одноместным спорткаром Mono, конструкция которого отличается простотой и лаконичностью. Этого британскому автопроизводителю показалось мало и он заявил о намерении внедрить в свой автомобиль элементы из ниобия.

Этот металл в настоящее время широко используется в аэрокосмической и энергетической отраслях, в строительстве, но не в автомобильной индустрии. BAC планирует добавлять ниобий в металлические сплавы и использовать их в элементах шасси и подвеске — ниобий позволит увеличить прочность деталей, что позволит тратить на них меньше стали и тем самым снижать массу машины.

Ниобий лёгок и пластичен, хорошо противостоит коррозии, что актуально для открытого автомобиля, а кроме того он эффективно улучшает механические свойства легированных металлов. Сначала детали из ниобия пройдут испытания и если их результаты окажутся успешными, элементы внедрят в серийные автомобили.

Спорткары начали делать с применением ниобия

BAC

Партнёром BAC в использовании ниобия станет компания CBMM, специализирующаяся на добыче, переработке и техническом применении этого металла в различных отраслях по всему миру. Если ниобий найдёт своё применение в спорткарах, то он добавится в числе инновационных материалов в автомобилях BAC к графену, который уже входит в состав углепластиковых кузовных панелей модели Mono R.

Напомним, что основным приоритетом BAC при создании спорткаров является их минимальная масса. Чем легче автомобиль, тем он лучше во всех аспектах вождения, включая максимальную скорость, управляемость и эффективность торможения, что приводит к сокращению времени круга и лучшим результатам на гоночной трассе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над КиевомАмериканские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом
МВД разработало сервис для проверки удостоверения водителяМВД разработало сервис для проверки удостоверения водителя
Украинская полиция пересела на Porsche?Украинская полиция пересела на Porsche?
В Харькове перевернулся строительный кран с водителемВ Харькове перевернулся строительный кран с водителем
Умопомрачительный электромобиль Tesla Model S Plaid мощностью 1100 «лошадей» выйдет в конце 2021 годаУмопомрачительный электромобиль Tesla Model S Plaid мощностью 1100 «лошадей» выйдет в конце 2021 года
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине начали устанавливать новые дорожные знакиВ Украине начали устанавливать новые дорожные знаки
В Украину начали массово везти б/у авто из Японии. В чем причина?В Украину начали массово везти б/у авто из Японии. В чем причина?
Украинских водителей начали штрафовать за ЗD номерные знакиУкраинских водителей начали штрафовать за ЗD номерные знаки
Киевским водителям, попавшим в “пробку“, начали предлагать едуКиевским водителям, попавшим в “пробку“, начали предлагать еду
Техасскую Гигафабрику Tesla только начали строить, а компания уже набирает персоналТехасскую Гигафабрику Tesla только начали строить, а компания уже набирает персонал
Украинцы начали терять интерес к электромобилямУкраинцы начали терять интерес к электромобилям
В Киевской области будут делать электронику для немецких автоВ Киевской области будут делать электронику для немецких авто
Немцам начали "бесплатно" раздавать электромобилиНемцам начали "бесплатно" раздавать электромобили
Таксисты начали отгораживаться пленкой от пассажировТаксисты начали отгораживаться пленкой от пассажиров
В Киеве камеры автофиксации начали распознавать больше видов нарушений ПДДВ Киеве камеры автофиксации начали распознавать больше видов нарушений ПДД
Последние новости
Подгружаем последние новости