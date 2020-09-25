Спорткары начали делать с применением ниобия

Компания BAC известна своим одноместным спорткаром Mono, конструкция которого отличается простотой и лаконичностью. Этого британскому автопроизводителю показалось мало и он заявил о намерении внедрить в свой автомобиль элементы из ниобия.

Этот металл в настоящее время широко используется в аэрокосмической и энергетической отраслях, в строительстве, но не в автомобильной индустрии. BAC планирует добавлять ниобий в металлические сплавы и использовать их в элементах шасси и подвеске — ниобий позволит увеличить прочность деталей, что позволит тратить на них меньше стали и тем самым снижать массу машины.

Ниобий лёгок и пластичен, хорошо противостоит коррозии, что актуально для открытого автомобиля, а кроме того он эффективно улучшает механические свойства легированных металлов. Сначала детали из ниобия пройдут испытания и если их результаты окажутся успешными, элементы внедрят в серийные автомобили.

BAC

Партнёром BAC в использовании ниобия станет компания CBMM, специализирующаяся на добыче, переработке и техническом применении этого металла в различных отраслях по всему миру. Если ниобий найдёт своё применение в спорткарах, то он добавится в числе инновационных материалов в автомобилях BAC к графену, который уже входит в состав углепластиковых кузовных панелей модели Mono R.

Напомним, что основным приоритетом BAC при создании спорткаров является их минимальная масса. Чем легче автомобиль, тем он лучше во всех аспектах вождения, включая максимальную скорость, управляемость и эффективность торможения, что приводит к сокращению времени круга и лучшим результатам на гоночной трассе.



