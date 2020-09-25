Airbus собрал последний крупнейший в мире пассажирский авиалайнер А380

Разработка A380 обошлась Airbus в 25 миллиардов долларов.

Европейский авиаконцерн Airbus завершил начальную сборку последнего крупнейшего в мире авиалайнера А380 Superjumbo.

Об этом сообщает CNN.

Самолет был замечен на заводе имени Жан-Люка Лагардера, который был специально построен для Airbus в аэропорту Тулуза-Бланьяк на юге Франции. Заказчиком этого самолета является авиакомпания Emirates Airlines.

С момента первой поставки Superjumbo компании Singapore Airlines в 2007 году с конвейера сошло более 240 самолетов A380.

Final A380 has been assembled in Toulouse, marking the end of an era just 15 years after the aircraft’s first flight. pic.twitter.com/NUDuAAlN0S — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) September 23, 2020

В прошлом году в Airbus сообщили о прекращении поставок и производства двухэтажного пассажирского самолета A380. Причиной стало сокращение заказов.

Разработка A380 обошлась Airbus в 25 миллиардов долларов. Он вмещает до 853 пассажиров, это самый большой гражданский авиалайнер серийного производства в истории. В производстве его комплектующих принимают участие 1500 компаний.

К заявлению о закрытии проекта в 2019 году было поставлено заказчикам всего 234 самолета - это менее четверти от 1200, которые компания планировала построить.