В Одесской области на автодороге перевернулось переполненное авто с пассажирами

Двое пассажиров погибли, еще трое пострадали, водитель задержан.

В Одесской области на автодороге перевернулось переполненное авто с пассажирами
Фото: facebook.com/gunp.odessa

В Овидиопольском районе Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека, еще трое - пострадали.

Об этом сообщила полиция области.

Авария произошла сегодня ночью у промтоварного рынка. Водителя "Toyota Cresta" и еще трех его пассажиров доставили в одесскую больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, 21-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль, в котором находились шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 21-го года, опрокинулся в кювет. 18-летний парень от полученных травм погиб мгновенно, 19-летний - умер в больнице, других пострадавших доставили в больницу.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством) УК Украины, в рамках которого устанавливаются обстоятельства происшествия и назначен ряд экспертиз. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водителя, который получил незначительные травмы, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Напомним, 20 сентября в Мариуполе легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали две женщины.

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