Ryanair до конца осени отменил плату за перебронирование билетов

Лоукостер Ryanair отменил плату за изменение билета по всем новым бронированиям, которые будут сделаны в октябре и ноябре 2020 года. Об этом сообщает avianews.com.

Ryanair до конца осени отменил плату за перебронирование билетов

Правила перебронирования

Отмечается, что если пассажир не сможет вылететь из-за запрета властей или захочет изменить билет по другим причинам, он может сделать это бесплатно при условии, что новый рейс выполняется не позднее 21 марта 2021.

«Также запрос на изменение билета авиакомпания должна получить не менее чем за 7 дней до первоначального времени вылета. В противном случае Ryanair будет использовать стандартные правила, которые предусматривают штраф от 35 до 95 евро за каждый перелет.

Временный отказ от взыскания штрафа со стороны Ryanair не освобождает пассажира от возможной доплаты разницы тарифов, когда новый билет стоит дороже старого», — говорится в сообщении.

Новая политика авиаперевозчика касается только случаев добровольного изменения бронирования. Если авиакомпания изменит расписание или отменит рейс, пассажир получает право на полный возврат уплаченных средств или бесплатное перебронирование без оплаты разницы тарифов.

Напомним

Ранее Ryanair заявила о намерении обработать 90% заявок на возврат билетов по отмененным из-за пандемии рейсами до конца июля.

Напомним, компания с 24 марта в связи с эпидемией коронавируса отменила большинство своих рейсов. Сохранились лишь некоторые, преимущественно для обеспечения сообщения между Британией и Ирландией.

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