За ночь в Киеве сгорели четыре автомобиля (фото)

За ночь в Киеве сгорели четыре автомобиля (фото)

Сегодня ночью, 24 сентября, в Дарницком районе Киева произошел пожар, в результате которого сгорели 3 автомобиля. Еще один автомобиль сгорел в Днепровском районе столицы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве.

Сообщение о пожаре во дворе 10-этажного жилого дома на ул. Хвылевого, 3 поступило в ГСЧС Киева в 4:01. Пожар удалось локализовать в 4:18, а в 4:23 – ликвидировать.

“Тушение пожара осложнялось тем, что путь габаритной пожарной технике перекрывали припаркованные автомобили”, – сказано в сообщении.

В результате пожара легковые автомобили Volkswagen Passat и Kia RIO сгорели полностью. В авто Ford Kuga огнем поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие, а также частично салон.

Второй пожар возник на Днепровской набережной, 13 в Днепровском районе столицы. Огонь охватил припаркованный возле проезжей части дороги автомобиль "УАЗ-31519". В результате пожара автомобиль полностью сгорел.

Причины и обстоятельства обоих пожаров устанавливают правоохранительные органы. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 11 августа 2020 года в 2:41 поступил вызов о том, что во дворе 16-этажного жилого дома на ул. Юности, 8/2 в Днепровском районе столицы загорелся автомобиль Tesla Model S. По данным СМИ, автомобиль принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве

За ночь в Киеве сгорели четыре автомобиля (фото)
За ночь в Киеве сгорели четыре автомобиля (фото)
За ночь в Киеве сгорели четыре автомобиля (фото)
За ночь в Киеве сгорели четыре автомобиля (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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