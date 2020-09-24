Аэропорт "Ужгород" возобновит полноценную работу

Украина и Словацкая республика подписали соответствующее межправительственное соглашение.

Аэропорт "Ужгород" возобновит полноценную работу
Аэропорт "Ужгород"
Фото: myavia.com.ua

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что аэропорт "Ужгород" возобновит полноценную работу.

Об этом Криклий написал в Telegram.

"Наконец после стольких месяцев простоя мы соединим Закарпатье авиационным сообщением с другими регионами и с заграницей", - сообщил министр.

Криклий отметил, что Украина и Словацкая республика подписали межправительственное соглашение.

"Полноценная работа аэропорта "Ужгород" будет восстановлена! Только что вместе с моим словацким коллегой - Министром транспорта и строительства Словацкой Республики Андреем Долежалом подписали соответствующее двустороннее межправительственное соглашение", - сообщил министр.

Напомним, аэропорт не работал с 2016 по 2019 год. В марте 2019-го он принял первый регулярный рейс из Киева.

Аэропорт "Ужгород" уникален тем, что самолеты взлетают и идут на посадку через воздушное пространство Словакии. В 2020 году работа аэропорта была остановлена из-за коронавируса.

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