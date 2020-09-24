Владельцы Tesla лишились доступа к машинам. Виноват сбой в дата-центре

Стало известно о том, что в сетях американского производителя электромобилей Tesla произошёл серьёзный сбой. В результате работоспособности лишились внутренние системы компании, а клиенты, использующие вместо ключа мобильное приложение, потеряли доступ к своим авто. Проблема начала фиксироваться в первой половине дня в среду, но уже через несколько часов Tesla восстановила доступ клиентов к своим системам. Причина сбоя остаётся неизвестной.

Согласно имеющимся данным, во время сбоя в сетях Tesla внутренние системы компании полностью вышли из строя, что привело к нарушению многих рабочих процессов. Что касается клиентов автопроизводителя, то они не могли получить доступ к своим электромобилям через специальное приложение. Веб-сайт компании также выдавал ошибку при переходе к любому из разделов с главной страницы.

Похоже, что это один из самых масштабных сбоев в работе систем Tesla за всю историю компании. Примечательно, что с проблемами столкнулись не только автовладельцы. Пользователи солнечных панелей Tesla и систем хранения энергии Powerwall также испытывали проблемы с управлением устройствами. Проблема носила массовый характер и затрагивала клиентов Tesla по всему миру.

Это не первый случай, когда в сетях Tesla происходит масштабный сбой, но подобные инциденты случаются нечасто. Источник говорит о том, что менее чем через час после возникновения проблемы функциональность систем Tesla начала восстанавливаться. Полностью доступ клиентов к системам Tesla, как предполагается, был восстановлен в течение нескольких часов.



