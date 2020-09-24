Электромобили Volvo, Smart и Lotus будут построены на открытой архитектуре SEA китайского концерна Geely

Китайская частная автомобильная группа Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) объявила о запуске Sustainable Experience Architecture (SEA), первой в мире архитектуры электромобилей с открытым исходным кодом.

Электромобили Volvo, Smart и Lotus будут построены на открытой архитектуре SEA китайского концерна Geely

REUTERS/Yilei Sun

Geely Holding планирует создавать на архитектуре SEA электромобили своих девяти глобальных автомобильных брендов, включая Geely, Volvo, Smart и Lynk & Co., которые в прошлом году в общей сложности продали более 2 млн транспортных средств.

Электромобили Volvo, Smart и Lotus будут построены на открытой архитектуре SEA китайского концерна Geely

Сегодня на мероприятии бренда Lynk & Co в Пекине был представлен прототип электромобиля Lynk & Co Zero Concept, который станет первым транспортным средством на базе архитектуры SEA. Его производство начнётся в 2021 году. Ожидается, что Lynk & Co Zero Concept будет набирать скорость с нуля до 100 км/ч менее чем за 4 с, а его пробег от одного заряда составит 700 км (по европейскому циклу NEDC).

Электромобили Volvo, Smart и Lotus будут построены на открытой архитектуре SEA китайского концерна Geely

Архитектура SEA может использоваться как для выпуска компактных, так и больших автомобилей, в том числе седанов, кроссоверов, фургонов и пикапов, заявил президент Geely Ань Цунхуэй (An Conghui) на мероприятии в Пекине.

Электромобили Volvo, Smart и Lotus будут построены на открытой архитектуре SEA китайского концерна Geely

Он сообщил, что Geely, которой принадлежит 9,7 % акций Daimler AG, потратила 18 млрд юаней ($2,6 млрд) на исследования и разработки для SEA.

Электромобили Volvo, Smart и Lotus будут построены на открытой архитектуре SEA китайского концерна Geely

SEA предусматривает использование аккумуляторной системы производства Contemporary Amperex Technology, рассчитанной на 2 млн км пробега. Также предполагается использовать больше алюминия для снижения веса автомобиля. Архитектура рассчитана на различные конфигурации, включая передний, задний и полный привод по всему спектру транспортных средств.

Электромобили Volvo, Smart и Lotus будут построены на открытой архитектуре SEA китайского концерна Geely

По оценкам Geely Holding, в краткосрочной перспективе в Китае будут производиться сотни тысяч автомобилей на базе SEA, и в долгосрочной перспективе их количество значительно возрастёт, поскольку дочерние бренды представят свои собственные продукты на основе SEA.

Geely Holding объявила, что сделает свою передовую архитектуру с нулевым уровнем выбросов доступной для других производителей оригинального оборудования и третьих сторон.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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