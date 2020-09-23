В Киеве планируют построить аэропорт для дронов к 2025 году

В Киеве планируют построить аэропорт для дронов к 2025 году

В Киеве планируют построить аэропорт для беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) к 2025 году. По информации Всеукраинской федерации владельцев БПЛА, этот рынок  в Украине динамично развивается и к концу года составит 500 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения Национальной лиги транспортного бизнеса на странице в Facebook.

“У нас есть проект Quadroport, который мы хотим построить в Киеве. Это будет первый аэропорт для дронов, где можно будет тестировать любые типы БПЛА. Это амбициозный проект”, – сказано в сообщении со ссылкой на руководителя Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тараса Трояка.

Отмечается, что по прогнозам Трояка, рынок беспилотных летательных аппаратов в Украине в текущем году достигнет 500 млн гривен, а в 2021 г. составит более 1 млрд гривен.

Детали проекта не сообщаются. 

Напомним, в новом отопительном сезоне КП “Киевтеплоэнерго” состояние столичных теплосетей будет исследовать с помощью дронов. Ожидается, что аэромониторинг поможет оперативно выявлять возможные повреждения и "слабые места" теплосетей, а также следить за состоянием энергетического оборудования.

Фото: Национальная лига транспортного бизнеса


Оксана Олейникова, КиевВласть

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