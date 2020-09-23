Wizz Air возобновляет рейсы между Украиной и Словакией

Авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении рейсов из украинских городов — Киева и Львова — в словацкую Братиславу со 2 октября 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Фото: wing.com.ua

Цена билетов

Билеты уже доступны для бронирования на сайте. Цена стартует с 309 грн.

Восстановление полетов

Восстановление перелетов зависит от решения органов власти оставить или удалить Словакию из списка стран «зеленой» зоны.

Если ее исключают из перечня, выполнение рейсов, соединяющих украинские города с Братиславой, будет отложено соответственно.

Гигиена на борту Wizz Air

Авиакомпания ввела усиленные меры гигиены для обеспечения здоровья и безопасности как пассажиров, так и экипажа.

В течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж — перчатки.

Пассажирам без масок запрещено совершать посадку на борт самолета, однако новую маску они могут всегда приобрести вместе с набором для дезинфекции (1 маленькая бутылка дезинфицирующего геля, 2 пары перчаток, 2 маски, 6 дезинфицирующих салфеток).

В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика ежедневной уборки Wizz Air все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором.

Бронирование билетов

Добавляя Wizz Flex к бронированию, пассажиры, в случае изменения обстоятельств или необходимости изменить дату/маршрут, могут изменить бронирование билета на любой другой рейс Wizz Air.