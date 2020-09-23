Украинской бюджетной авиакомпании из-за пандемии коронавируса грозит банкротство

Соучредитель и совладелец украинской авиакомпании-лоукостера заявил, что компании грозит банкротство, а 1300 высокооплачиваемых сотрудников могут оказаться на бирже труда.

Об этом KV стало известно из интервью соучредителя и совладелеца авиакомпании SkyUp Александра Альба изданию “Украинская правда”.

Как сообщается, авиакомпания столкнулась с пандемией коронавируса в полуторагодовалом возрасте. За это время она стала седьмой динамичной авиакомпанией Европы по версии британского вестника The Anker Report.

“В прошлом году мы заплатили 200 млн грн налогов и сборов. В этом году должны были заплатить 400 млн грн. Но вместо этого нам грозит банкротство, а государству – минус 100 млн грн из-за того, что все наши 1300 высокооплачиваемых специалистов станут на биржу труда”, – заявил в интервью изданию совладелец авиакомпании SkyUp.

По его словам, SkyUp крайне трудно конкурировать с иностранными авиакомпаниями, которые получают помощь от своих правительств.

“Мы конкурируем с Wizz Air, который получил 440 млн фунтов финансовой помощи. Это почти 800 млн долларов. И сегодня они летают с загрузкой 20-30-40 пассажиров. Lufthansa получила 9 млрд евро. Air France и KLM – 12 млрд. Некоторые страны предоставляют субсидии на внутренние перелеты. А у нас до сих пор внутренние перелеты облагаются НДС, из-за чего перелет в Варшаву стоит дешевле, чем внутри страны”, – рассказал Александр Альба.

Он также сообщил, что авиакомпания обращалась к правительству с просьбой о кредитах.

“Украинские авиакомпании могут просто не выдержать этого локдауна, и они уйдут. Не исключаю, что вместо них могут появиться новые авиакомпании, которые не несли потерь во время пандемии”, – заявил Александр Альба.

Напомним, украинская бюджетная авиакомпания SkyUp намерена была в начале сенбяря запустить систему автоматических возвратов билетов на отмененные рейсы.