Американские военные самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом

Военные самолеты США сегодня будут пролетать над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами.

Фото: Макс Требухов

Американские самолеты CV-22B Osprey, которые участвуют в американско-украинских военных учениях Сил специальных операций "Фикшин Ерчин", совершили полет над Днепром в Киеве .

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Около 12:30 самолеты пролетели над столицей Украины. Также в небе над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами сегодня можно увидеть полеты американских военных самолетов MC130J.

Напомним, в сентябре британские военные осуществили в Украине "крупнейшую за двадцатилетие" десантную операцию.