Украинская полиция пересела на Porsche?

Украинская полиция, как известно, ездит на Toyota Prius, Mitsubishi Outlander, Skoda Octavia и Rapid, Renault Duster и Opel Astra. Однако, оказывается, некоторые правоохранители мечтают о служебном Porsche…

В Интернете появились фотографии полицейского Porsche Cayenne, который заметили в Харькове.

Но не спешите удивляться благосостоянию МВД Украины. Если присмотреться, то станет понятно, что перед нами фейковый полицейский автомобиль. На капоте и боковинах бросаются в глаза надписи «Полюція».

Для чего был сделан такой автомобиль – точно не известно. По слухам, его владельцем является известный блогер, который любит «воспитывать» сотрудников полиции.