Украинская полиция пересела на Porsche?

Украинская полиция пересела на Porsche?

Украинская полиция, как известно, ездит на Toyota Prius, Mitsubishi Outlander, Skoda Octavia и Rapid, Renault Duster и Opel Astra. Однако, оказывается, некоторые правоохранители мечтают о служебном Porsche…

В Интернете появились фотографии полицейского Porsche Cayenne, который заметили в Харькове.

Но не спешите удивляться благосостоянию МВД Украины. Если присмотреться, то станет понятно, что перед нами фейковый полицейский автомобиль. На капоте и боковинах бросаются в глаза надписи «Полюція».

Для чего был сделан такой автомобиль – точно не известно. По слухам, его владельцем является известный блогер, который любит «воспитывать» сотрудников полиции.

Украинская полиция пересела на Porsche?

Ранее сообщалось, что в Киеве видели полицейский автомобиль французской полиции. Предполагается, что он участвовал в съемках нового фильма, в котором одну из главных ролей играет знаменитый киноактер Жан-Клод Ван Дамм.


: Максимов Віталій, Тудей

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