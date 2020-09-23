Умопомрачительный электромобиль Tesla Model S Plaid мощностью 1100 «лошадей» выйдет в конце 2021 года

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщил о том, что в конце следующего года компания планирует начать поставки новой версии электромобиля Model S премиального уровня — модификации Plaid с умопомрачительной динамикой.

Силовая установка автомобиля предусматривает использование трёх электрических моторов. Разумеется, реализована система полного привода. Суммарная мощность — более 1100 лошадиных сил.

Время разгона с 0 до 100 км/ч составит менее 2 секунд. Расстояние в четверть мили, или приблизительно 400 метров, машина сможет преодолевать менее чем за 9 секунд. Максимальная скорость заявлена на отметке 320 км/ч.

На одной подзарядке блока аккумуляторных батарей Tesla Model S Plaid, согласно техническим характеристикам, сможет проезжать более 830 км.

Стандартная комплектация включает средства автопилотирования. В качестве опции за дополнительную плату будет предлагаться пакет для самостоятельного движения автомобиля по городским улицам.

Приём предварительных заказов на новинку уже начался: цена составляет от 139 990 долларов США . Отгрузки первых автомобилей покупателям, как уже было отмечено выше, будут организованы ближе к концу 2021 года.



