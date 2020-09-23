Штраф за перегруженные фуры увеличат до 51 тыс грн

Штраф за перегруженные фуры увеличат до 51 тыс грн

Народные депутаты Верховной Рады в первом чтении утвердили законопроект №3743, который предусматривает значительное усиление ответственности за перегруженные фуры. Максимальный штраф за такое правонарушение может составить 51 тысячу гривен.

В частности, грузоотправителя, допустившего нарушение в товарно-транспортных накладных или в других документах на груз, предлагается штрафовать на 34 тыс. гривен.

Если фура превысила разрешенный вес на 2%, то тогда её водитель (собственник) получит штраф в 1 700 грн. Если вес превышен до 5%, то штраф составит 5 000 гривен.

За превышение веса на 20-30%, штраф будет равняться 34 тыс. гривен, а свыше 30% - 51 тыс. гривен.

Водителю придется практически в обязательном порядке проходить габаритно-весовой контроль, ведь в противном случае его оштрафуют на 51 тыс. гривен. Такой же штраф предусматривается и за неподчинение законным требованиям сотрудникаов Укртрансбезопасности.

Если водители фур не остановятся по требованию, их оштрафуют на сумму от 3,4 до 51 тыс. гривен.


: Максимов Віталій, Тудей

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