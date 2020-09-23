Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за угон автомобиля

За похищение авто будут наказывать ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за угон транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законопроект предусматривает, что за незаконное завладение транспортным средством больше не будут наказывать штрафом. За такие действия предусматривается ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

За незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны будут наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

Документ также предусматривает ужесточение уголовной ответственности за подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, а также за продажу такого транспортного средства - в виде штрафа до 1-1,2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Действующее законодательство предусматривает за уничтожение, подделку или замену номеров агрегатов транспортного средства или замену идентификационного номера штраф от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, что в ноябре 2018 года Верховная Рада ввела уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения и увеличила штрафы. Однако 17 июня 2020 года Рада приняла еще один законопроект - №3314, который подписал президент Владимир Зеленский. Законопроект предусматривает отмену уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.