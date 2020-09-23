"Укрзализныця" возобновила посадку на двух станциях из "красной зоны"

Такое решение вчера, 21 сентября, приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

С 22 сентября 2020 года "Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка, которые находятся в "красной зоне" по темпам распространения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что такое решение вчера, 21 сентября, приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Отныне пассажиры могут приобрести билеты из Нежина и Носовки на поезда сообщением:

№45/46 Ужгород - Лисичанск;

№774/773 Киев - Шостка;

№779/780 Сумы - Киев , Винница;

№786/785 Киев - Шостка.

Адаптивный карантин действует в Украине с 1 августа. Города и регионы, по решению правительственной комиссии ТЭБ и ЧС, делят на красную (строгие ограничения), оранжевую, желтую и зеленую зоны.

Напомним, Кабинет министров на заседании 16 сентября принял изменения в постановление о карантине с однодневной доработкой. Большинство из них касаются "красной" и "оранжевой" зон, предусматривающих наиболее строгие ограничения.

Решение о необходимости изменения норм карантина было принято после встречи главы МОЗ с мэрами украинских городов.

В начале августа мэр

Тернополя Сергей Надал предупредил, что не будет ужесточать карантин в городе, несмотря на отнесение города к красной зоне распространения коронавируса.

Также городские власти Луцка заявили, что не собираются останавливать общественный транспорт, закрывать детсады и выполнять другие требования, предусмотренные для регионов из красной зоны.