Летающие автомобили Hyundai станут серийными к 2028 году

В рамках выставки потребительской электроники CES-2020 в Лас-Вегасе компания Hyundai анонсировала создание личного воздушного транспорта — Personal Air Vehicle (PAV). В рамках проекта южнокорейский автопроизводитель намерен создать не только летательный аппарат, но и наземный беспилотник Purpose Built Vehicle (PBV), которые будут завязаны на разбросанные по всему городу хабы. Хаб будет служить местом посадки и взлёта PAV, а также точками сбора и отправления наземных PBV.

По задумке Hyundai такая организация транспортного сообщения позволит избавить мегаполисы от пробок и заодно дать возможность людям более рационального проводить время в пути, поскольку они не должны будут управлять летательными и наземными аппаратами. Ожидается, что коммерческие перевозки в новом формате начнутся уже в 2028 году, но для этого необходимо будет пройти испытания и провести сертификацию нового вида транспорта.

Летающие автомобили Hyundai станут серийными к 2028 году

Hyundai

Тестовой площадкой для обкатки новой технологии выбран международный аэропорт Инчхон, расположен в городе-метрополии Инчхон близ столицы Республики Корея города Сеула. Крупнейший авиационный узел страны и один из крупнейших аэропортов мира позволит Hyundai развернуть необходимую инфраструктуру и изучить техническую возможность использования городского воздушного транспорта (UAM) в качестве шаттлов аэропорта. Кроме того, компании отработают технологии строительства вертодромов и аэропортов для городского воздушного транспорта, бизнес-модели использования UAM и коммуникационную инфраструктуру.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Водителя обвинили в смерти пешехода от автопилотаВодителя обвинили в смерти пешехода от автопилота
МВД разработало сервис для проверки удостоверения водителяМВД разработало сервис для проверки удостоверения водителя
В Турции испытали первый летающий автомобиль собственного производства
Украинских автовладельцев обложат налогом на авто: Кабмин пополняет бюджетУкраинских автовладельцев обложат налогом на авто: Кабмин пополняет бюджет
Автопроизводство в Украине падает рекордными темпамиАвтопроизводство в Украине падает рекордными темпами
Блок рекламы


Похожие новости
За 8 месяцев спрос на автомобили в ЕС обрушился на 32%За 8 месяцев спрос на автомобили в ЕС обрушился на 32%
В Украине автомобили будут регистрировать по новым правиламВ Украине автомобили будут регистрировать по новым правилам
Названы самые лучшие автомобили 2020 годаНазваны самые лучшие автомобили 2020 года
ЗАЗ опять будет выпускать автомобили RenaultЗАЗ опять будет выпускать автомобили Renault
Сколько стоят «блатные» номера в 2020 годуСколько стоят «блатные» номера в 2020 году
Названы самые надежные б/у автомобили в возрасте до 5 летНазваны самые надежные б/у автомобили в возрасте до 5 лет
Пользователи электросамокатов и гироскутеров скоро станут полноправными участниками дорожного движения с правами и обязанностямиПользователи электросамокатов и гироскутеров скоро станут полноправными участниками дорожного движения с правами и обязанностями
В Германии могут запретить продавать автомобили MercedesВ Германии могут запретить продавать автомобили Mercedes
Кличко рассказал об открытии в следующем году двух станций метроКличко рассказал об открытии в следующем году двух станций метро
«Фантомные» патрули полиции появятся на украинских дорогах в 2021 году«Фантомные» патрули полиции появятся на украинских дорогах в 2021 году
Последние новости
Подгружаем последние новости