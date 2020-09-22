Завтра, 23 сентября, в Киеве будет перекрыт выезд с проспекта Бандеры на Богатырскую (схема объезда)

Завтра, 23 сентября, в Киеве будет перекрыт выезд с проспекта Бандеры на Богатырскую (схема объезда)

С 12:00 завтра, 23 сентября, в Киеве будет перекрыто движение по выезде с просп. Бандеры на ул. Богатырскую. Ожидается, что движение будет перекрыто до 21:00 того же дня.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КК “Киевавтодор” (*) в соцсети Фейсбук.

“На комплексе путепроводов на пересечении улицы Богатырской с проспектами Оболонским и Бандеры начинаются заключительные работы”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что 23 сентября на выезде с просп. Бандеры на ул. Богатырскую будут обустраивать верхний слой покрытия.

Схема объезда: просп. Бандеры – просп. Оболонский – ул. Малиновского – ул. Тимошенко – ул. Богатырская.

Напомним, на столичной улице Борщаговской из-за ремонта дороги с 21 сентября начали частично ограничивать движение. Ожидается, что ограничение движения будет действовать 4 недели, до 18 октября 2020 года.

Напомним, обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства Александр Федоренко. КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: Google Maps


Александр Кравченко, КиевВласть

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