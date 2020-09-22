Завтра, 23 сентября, в Киеве будет перекрыт выезд с проспекта Бандеры на Богатырскую (схема объезда)
С 12:00 завтра, 23 сентября, в Киеве будет перекрыто движение по выезде с просп. Бандеры на ул. Богатырскую. Ожидается, что движение будет перекрыто до 21:00 того же дня.
Об этом
“На комплексе путепроводов на пересечении улицы Богатырской с проспектами Оболонским и Бандеры начинаются заключительные работы”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что 23 сентября на выезде с просп. Бандеры на ул. Богатырскую будут обустраивать верхний слой покрытия.
Схема объезда: просп. Бандеры – просп. Оболонский – ул. Малиновского – ул. Тимошенко – ул. Богатырская.
Напомним, на столичной улице Борщаговской из-за ремонта дороги с 21 сентября начали частично ограничивать движение. Ожидается, что ограничение движения будет действовать 4 недели, до 18 октября 2020 года.
Напомним, обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства
* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)
Фото: Google Maps