В Украине запустили э-билет для метро и поездов дальнего следования

В ноябре планируется запуск единого э-билета для авиатранспорта и пассажирских автобусов, а также пригородных поездов "Укрзализныци".

В Украине запустили э-билет для метро и поездов дальнего следования

В продажу поступил единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Продажа SmartTicket для поездов дальнего следования транспорта в столице начата ... Мы продолжаем работать над удобными цифровыми сервисами для каждого", - сообщил Криклий.

Отмечается, что приобрести билеты можно на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.

Министр также сообщил, что в ноябре планируется запуск единого э-билета для авиатранспорта и пассажирских автобусов, а также пригородных поездов "Укрзализныци". В проекте на данный момент участвуют лоукостер SkyUp и автобусный перевозчик Gunsel.

В декабре также планируется начать сотрудничество с сервисом заказа такси Bolt.

Напомним, Киев до конца 2020 года получит 200 новых современных автобусов. 80 из них имеют длину 12 метров, остальные 120 - почти 19 метров.

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