В Украине запустили э-билет для метро и поездов дальнего следования
В ноябре планируется запуск единого э-билета для авиатранспорта и пассажирских автобусов, а также пригородных поездов "Укрзализныци".
В продажу поступил единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
"Продажа SmartTicket для поездов дальнего следования транспорта в столице начата ... Мы продолжаем работать над удобными цифровыми сервисами для каждого", - сообщил Криклий.
Отмечается, что приобрести билеты можно на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.
Министр также сообщил, что в ноябре планируется запуск единого э-билета для авиатранспорта и пассажирских автобусов, а также пригородных поездов "Укрзализныци". В проекте на данный момент участвуют лоукостер SkyUp и автобусный перевозчик Gunsel.
В декабре также планируется начать сотрудничество с сервисом заказа такси Bolt.
Напомним, Киев до конца 2020 года получит 200 новых современных автобусов. 80 из них имеют длину 12 метров, остальные 120 - почти 19 метров.