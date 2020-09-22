Airbus разработала концепцию трех моделей самолетов с водородными двигателями

Airbus разработала концепцию трех моделей самолетов с водородными двигателями

Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса корпорация Airbus намерена сократить 15 тысяч рабочих мест к лету 2021 года, компания решила не экономить на разработках, поэтому создала концепцию трех моделей самолетов с водородными двигателями. Об этом гендиректор Airbus Гийом Фори рассказал французскому таблоиду Le Parisien.

"Разработка двигателей с нулевой эмиссией углекислого газа – это исторический этап для всего сектора коммерческой авиации, и Airbus намерен играть роль первого плана в этом технологическом переходе, беспрецедентном для нашей промышленности", -подчеркнул Фори.

Он выразил уверенность в том, что его корпорация "станет лидером" таких разработок.

Новое семейство самолетов получило название "ZEROe" – от термина "нулевой выброс". Предусмотрено создание трех моделей машин.

Первый вариант – это самолет с турбовентиляторными двигателями "классической конфигурации". Он будет вмещать от 120 до 200 пассажиров (как модели A220 и A320) и сможет обеспечивать рейсы на расстояния более 3500 км. Баки со сжиженным водородом будут расположены в хвостовой части машины.

Вторая модель – это самолет регионального класса с турбовинтовой установкой. Он сможет перевозить до 100 пассажиров на расстояние в 1800 км.

Третий концепт – самолет компоновки "летающее крыло". Он будет вмещать до 200 пассажиров и иметь дальность полета также свыше 3500 км.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Водителя обвинили в смерти пешехода от автопилотаВодителя обвинили в смерти пешехода от автопилота
МВД разработало сервис для проверки удостоверения водителяМВД разработало сервис для проверки удостоверения водителя
В Турции испытали первый летающий автомобиль собственного производства
ЗАЗ выпустил первый кроссовер Renault ArkanaЗАЗ выпустил первый кроссовер Renault Arkana
Автопроизводство в Украине падает рекордными темпамиАвтопроизводство в Украине падает рекордными темпами
Блок рекламы


Похожие новости
На территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсантокНа территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсанток
Boeing предписано доработать ПО самолетов 737 MAXBoeing предписано доработать ПО самолетов 737 MAX
От маршруток до самолетов. Министр сообщил, когда полноценно заработает SmartTicketОт маршруток до самолетов. Министр сообщил, когда полноценно заработает SmartTicket
Саакашвили предложил концепцию дешевой растаможки авто без коррупцииСаакашвили предложил концепцию дешевой растаможки авто без коррупции
Airbus сокращает производство самолетов на 40%Airbus сокращает производство самолетов на 40%
Укрспецэкспорт выиграл тендер на ремонт пакистанских самолетовУкрспецэкспорт выиграл тендер на ремонт пакистанских самолетов
Boeing возобновляет производство самолетов модели 737 MAXBoeing возобновляет производство самолетов модели 737 MAX
В катастрофе пакистанского Airbus 320 выжило два человека
Volkswagen откажется от трех популярных моделейVolkswagen откажется от трех популярных моделей
Автомобили с самыми экономичными двигателямиАвтомобили с самыми экономичными двигателями
Последние новости
Подгружаем последние новости