Новый Renault Sandero Stepway: названы характеристики модели

Новый Renault Sandero Stepway: названы характеристики модели

В конце сентября 2020 года состоится официальная презентация Renault Sandero Stepway нового, третьего, поколения. Но в Сети уже сейчас появилась инсайдерская информация про эту новинку.

Вседорожный хэтчбек Sandero Stepway третьего поколения построен на базе Renault Captur. Благодаря этому он получил новый дизайн, стал просторней в салоне и имеет теперь современное оборудование. Единственным напоминанием о модели предыдущего поколения станут колеса.

В целом новый Sandero Stepway красивей, чем раньше. Уже в базе он будет окрашен в ярко-оранжевый цвет с металлическим оттенком.

В линейку двигателей войдут два агрегата. Это 1,6 л мотор мощностью 82 л.с. и 1,0 л мотор мощностью 90 л.с. Обе силовые установки оснащаются 5-ступенчатой механической или роботизированной коробкой передач.

Renault Sandero Stepway третьего поколения должен дебютировать в конце текущего месяца. В продаже он появится в конце 2020 года или в начале 2021 года.

В Украине Sandero Stepway второго поколения в базовой комплектации стоит от 354 900 гривен, а в топовой – от 373 900 гривен.


: Максимов Віталій, Тудей

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