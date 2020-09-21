В Киеве ликвидировали мощную банду автоугонщиков

В Киевской области сотрудники полиции задержали участников преступной группы, которые угоняли автомобили Hyundai, Mercedes, Кia и Volkswagen, разбирали их на запчасти и продавали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По версии следствия, пятеро злоумышленников причастны к угонам как минимум 23 автомобилей в Киеве , Киевской области и в других регионах. Организатор преступной группы – 37-летний ранее судимый мужчина.

Если владелец автомобиля не соглашался платить за возвращение угнанного автомобиля, то его разбирали на запчасти и продавали.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 255 и ч. 3 ст. 289 УК Украины. Максимальное наказание по ним – двенадцать лет лишения свободы. Правоохранители провели 17 обысков в Киеве , а также в Киевской, Одесской и Ровненской областях.

Изъята спецтехника и средства для угона автомобилей, рации, пистолеты, патроны к ним, большое количество государственных номерных знаков, деньги, угнанные транспортные средства.

На данный момент группе лиц сообщено подозрение в создании преступной организации и угоне 13 автомобилей. Следствие продолжается, поэтому преступных эпизодов может быть больше.