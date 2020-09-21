На Киевщине в результате столкновения КАМАЗа с легковым автомобилем погибла пассажирка и ее 16-летняя дочь

На Киевщине в результате столкновения КАМАЗа с легковым автомобилем погибла пассажирка и ее 16-летняя дочь

Сегодня, 21 сентября, на автодороге “Владиславка-Карапыши” Мироновского района Киевской области произошло ДТП с участием КАМАЗа и автомобиля Chery Amulet. В результате погибло два человека: 41-летняя пассажирка и ее 16-летняя дочь. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

“Установлено, что местный житель, управляя автомобилем Chery Amulet, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем КAМАЗ”, – сказано в сообщении.

Сообщается, что от полученных травм 41-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте происшествия, а ее 16-летняя дочь умерла в карете скорой медицинской помощи. Водитель госпитализирован в реанимационное отделение.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, 18 сентября, в Киеве на бульваре Дружбы Народов вечером произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из водителей-участников ДТП оказался зажат в салоне автомобиля и деблокировать его пришлось спасателям.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области


Оксана Олейникова, КиевВласть

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