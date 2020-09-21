Кроссовер Volkswagen: раскрыты интересные детали

Доступный немецкий кроссовер Volkswagen: раскрыты интересные детали

Новый компактный кроссовер компании Volkswagen будет называться «Taos». Эта информация официально подтверждена немецким автогигантом.

Название «Taos» выбрано для того, чтобы привлечь к новинке как можно больше покупателей из США. Дело в том, что Таос – это маленький город на севере штата Нью-Мексико. Он известен как центр индейской культуры. Кроме того, там великолепные пейзажи (горы Сангре-де-Кристо и ущелье Рио-Гранде)

Лично нам название VW Taos нравится. Раньше немецкий автогигант давал некоторым своим новым моделям, особенно электрическим, странные название. Например, ID Roomz и так далее.

Volkswagen Taos – компактный кроссовер. Однако, насколько конкретно компактный – пока не известно. По слухам, в линейке Volkswagen он будет располагаться под Tiguan. Он может попасть в сегмент таких кроссоверов, как Chevrolet Trailblazer и Honda HR-V.

Больше про Taos пока ничего не сообщается. Его официальная премьера запланирована на 13 октября 2020 года. Тогда Volkswagen должен раскрыть о нем некоторую информацию. Возможно, станет известно, будут или нет продавать этот кроссовер в Европе.


: Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Водителя обвинили в смерти пешехода от автопилотаВодителя обвинили в смерти пешехода от автопилота
В Турции испытали первый летающий автомобиль собственного производства
МВД разработало сервис для проверки удостоверения водителяМВД разработало сервис для проверки удостоверения водителя
ЗАЗ выпустил первый кроссовер Renault ArkanaЗАЗ выпустил первый кроссовер Renault Arkana
Nikola призналась, что в рекламе скатила нерабочий электрический грузовик с горыNikola призналась, что в рекламе скатила нерабочий электрический грузовик с горы
Блок рекламы


Похожие новости
Volkswagen продает Bugatti хорватской компании — СМИVolkswagen продает Bugatti хорватской компании — СМИ
ЗАЗ выпустил первый кроссовер Renault ArkanaЗАЗ выпустил первый кроссовер Renault Arkana
Suzuki Across - копия популярного кроссовера Toyota RAV4Suzuki Across - копия популярного кроссовера Toyota RAV4
Илон Маск протестировал электромобиль VolkswagenИлон Маск протестировал электромобиль Volkswagen
В Украине собираются выпускать электромобили VolkswagenВ Украине собираются выпускать электромобили Volkswagen
Ford начал продавать в Украине новый кроссоверFord начал продавать в Украине новый кроссовер
Chery показала новый кроссовер за 7 тысяч долларовChery показала новый кроссовер за 7 тысяч долларов
Электрический кроссовер Cadillac Lyriq получил медиасистему с 33" изогнутым дисплеемЭлектрический кроссовер Cadillac Lyriq получил медиасистему с 33" изогнутым дисплеем
Toyota начала продавать кроссовер Corolla CrossToyota начала продавать кроссовер Corolla Cross
Volkswagen выплатил в США почти 10 млрд долл. компенсаций по дизельгейтуVolkswagen выплатил в США почти 10 млрд долл. компенсаций по дизельгейту
Последние новости
Подгружаем последние новости