Кроссовер Volkswagen: раскрыты интересные детали

Новый компактный кроссовер компании Volkswagen будет называться «Taos». Эта информация официально подтверждена немецким автогигантом.

Название «Taos» выбрано для того, чтобы привлечь к новинке как можно больше покупателей из США . Дело в том, что Таос – это маленький город на севере штата Нью-Мексико. Он известен как центр индейской культуры. Кроме того, там великолепные пейзажи (горы Сангре-де-Кристо и ущелье Рио-Гранде)

Лично нам название VW Taos нравится. Раньше немецкий автогигант давал некоторым своим новым моделям, особенно электрическим, странные название. Например, ID Roomz и так далее.

Volkswagen Taos – компактный кроссовер. Однако, насколько конкретно компактный – пока не известно. По слухам, в линейке Volkswagen он будет располагаться под Tiguan. Он может попасть в сегмент таких кроссоверов, как Chevrolet Trailblazer и Honda HR-V.

Больше про Taos пока ничего не сообщается. Его официальная премьера запланирована на 13 октября 2020 года. Тогда Volkswagen должен раскрыть о нем некоторую информацию. Возможно, станет известно, будут или нет продавать этот кроссовер в Европе.