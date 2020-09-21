Nikola темнит — новое видеодоказательство

Nikola темнит — новое видеодоказательство

Прошло уже восемь недель со дня торжественного начала строительства завода Nikola Motor Company в городе Кулидж штата Аризона (США), но на площадке царит странное затишье.

Уровень активности далек от ожидаемого, особенно если сравнивать его с тем, который наблюдается во время строительства гигафабрик компании Tesla. Видео строительства, снятое 18 сентября, опубликовал Youtube-канал Oneshot Creative. По строительной площадке ездит несколько машин, выполняющих базовые операции по разравниванию и утрамбовке земли. Также видны две бытовки, около которых припарковано около десятка машин. В остальном место, отведенное под завод, все еще напоминает пустое поле.

Казалось бы, время — деньги, особенно если речь идет о стартапах, выживающих за счет скорости. Но в случае с Nikola руководство компании явно не торопится с возведением здания предприятия. Возможно, у него есть для этого повод.

Сейчас «Николу» обвиняют чуть ли не в мошенничестве, говоря, что у компании нет заявленных технологий, и даже видео едущего грузовика было снято, пока машина двигалась накатом под горку.

Как бы то ни было, на строительство завода, как показывает практика, уходит не меньше года. В данном же случае речь идет о заводе, где будут выпускаться машины с водородными двигателями, а это целый пакет дополнительных разрешений, для получения которых предприятие должно быть оснащено соответствующим образом. То есть на строительство данного завода понадобится гораздо больше времени.

Для справки: в марте 2019 года руководство Nikola заявило, что к 2024 году на этой площадке будет создано около 2000 рабочих мест.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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