В Харькове перевернулся строительный кран с водителем
Пострадавший доставлен в больницу.
В Индустриальном районе Харькова перевернулся строительный кран, в котором находился водитель.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Поступило сообщение о том, что по ул. Велико-Бурлуцкая, 14 на территории ООО «УКРВЕНТСИСТЕМЫ» в Индустриальном районе перевернулся кран, в кабине которого находился мужчина, который был зажат между конструкциями кабины", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно-спасательном автомобиле и автокран. С помощью гидравлического оборудования и под наблюдением врачей они деблокировали пострадавшего крановщика.
Мужчину доставили в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Обстоятельства данного случая выясняют работники Нацполиции.
Напомним, в сентябре прошлого года во Львове строительный кран упал на супермаркет.