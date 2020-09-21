В Харькове перевернулся строительный кран с водителем

Пострадавший доставлен в больницу.

В Харькове перевернулся строительный кран с водителем
Фото: kh.dsns.gov.ua

В Индустриальном районе Харькова перевернулся строительный кран, в котором находился водитель.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Поступило сообщение о том, что по ул. Велико-Бурлуцкая, 14 на территории ООО «УКРВЕНТСИСТЕМЫ» в Индустриальном районе перевернулся кран, в кабине которого находился мужчина, который был зажат между конструкциями кабины", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно-спасательном автомобиле и автокран. С помощью гидравлического оборудования и под наблюдением врачей они деблокировали пострадавшего крановщика.

Мужчину доставили в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Обстоятельства данного случая выясняют работники Нацполиции.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Фото: kh.dsns.gov.ua

Напомним, в сентябре прошлого года во Львове строительный кран упал на супермаркет.

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