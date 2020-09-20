У бизнес-седана BMW 5 Series будет удлиненная версия

BMW планирует в нынешнем году на автосалоне China Auto Show, который проведут несмотря на пандемию коронавируса, официально представить BMW 5 Series с удлиненной колесной базой.

BMW 5 Series с удлиненной колесной базой разработан специально для Китая. Однако, не исключено, что он в конечном итоге появится и в других странах.

Китайские автомобилисты очень любят большие, просторные автомобили. Поэтому многие автопроизводители специально для рынка Поднебесной разрабатывают удлиненные версии своих моделей.

У «китайского» 5 Series расстояние между осями увеличено на 130 мм. Поэтому его колесная база составляет 3105 мм.

Седан 5 Series для китайского рынка не только имеет более просторный салон, чем версия для Европы, но у него также есть некоторые особенности. Например, в качестве опции предложат «удобное заднее сиденье с особенно эргономичной обивкой и удобными подголовниками», панорамную стеклянную крышу.

Сейчас мы с вами видим изображения удлиненного 5 Series со «спортивным» пакетом M Sport Package. Покупателям также предложат гибридную версию с силовой установкой на 288 л.с.