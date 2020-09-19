В воскресенье, 20 сентября, в Белой Церкви из-за велогонки будут перекрывать проспект Князя Владимира

Завтра, 20 сентября, в Белой Церкви состоится Кубок Украины по велоспорту среди ветеранов. В связи с этим во время соревнований будут перекрывать участок проспекта Князя Владимира.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Белоцерковского городского совета на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, 20 сентября 2020 года в Белой Церкви будет проходить Кубок Украины по велоспорту среди ветеранов.

В связи с этим с 10:00 до 12:30 будет перекрыт участок дороги для автотранспорта по просп Князя Владимира.

Согласно сообщению, будет перекрыт участок от перекрестка с ул. Голубиной до перекрестка с ул. Павличенко, перекресток с ул. Заярской, а в обратном направлении перекресток с улицей Голубиной.

Отмечается, что объезд будет осуществляться по ул. Павличенко, ул.Шевченко и ул.Гагарина.

Напомним, в эти выходные, 19-20 сентября, состоится юбилейный Киевский полумарафон 10th Work.ua Kyiv Half Marathon Online. Из-за пандемии забег состоится в онлайн-формате, в мероприятии примут участие почти 6000 бегунов из 37 стран мира.