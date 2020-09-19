В Ужгороде пьяная водитель въехала в дерево, погибла 19-летняя девушка

В Ужгороде в результате ДТП погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщили в областной полиции.

Авария произошла в ночь на 19 сентября на улице Собранецкой.

"23-летняя девушка, водитель «Skoda Fabia», двигаясь по улице Собранецкая в направлении контрольно-пропускного пункта «Ужгород», не справилась с управлением, выехала на обочину дороги и допустила столкновение с деревом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 19-летняя девушка-пассажир получила травмы, несовместимые с жизнью. Девушка умерла в больнице. Другая пассажир, 22-летняя жительница Ужгорода, после оказания медицинской помощи была доставлена домой.

Автомобилем управляла жительница города Ужгород. Девушка в аварии не травмировалась. Медицинское освидетельствование показало, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ее задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, в результате столкновения легковушки и микроавтобуса на Буковине погибла женщина, 12 человек получили травмы.