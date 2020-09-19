В ДТП на Одесской трассе сгорели две столкнувшиеся фуры

В страшном ДТП на Одесской трассе, ведущей в сторону Киева , в районе села Зозули, столкнулись лоб-в-лоб две фуры, рассказывает издание strana.ua.

Очевидцы говорят, что автомобили, ехавшие трассой во встречных направлениях, каким-то образом оказались на одной полосе движения. Фуры столкнулись "лбами". От столкновения обе машины отшвырнуло на отбойник на разделительной полосе, и от удара они обе загорелись.

Все произошло за пару мгновений, но при этом неуправляемые грузовики еще успели задеть микроавтобус и несколько легковых автомобилей.

О погибших и пострадавших никакой информации нет. Однако фуры выгорели дотла, это видно из опубликованных снимков.

Напомним, в Запорожье сгорели заживо в легковом автомобиле трое студентов из Марокко. BMW, в котором они ехали столкнулся с автомобилем Nissan. От удара BMW отшвырнуло на рекламный щит, и машина загорелась. На помощь людям в пылающем автомобиле кинулись другие водители, ставшие свидетелями произошедшего. Однако спасти удалось лишь двоих. Остальные трое погибли.