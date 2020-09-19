Один человек погиб, 12 пострадали в результате столкновения легковушки и автобуса на Буковине

Жертвой ДТП стала жительница Черновицкой области 1971 года рождения.

Один человек погиб, 12 пострадали в результате столкновения легковушки и автобуса на Буковине
Фото: dsns.gov.ua

В Черновицкой области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. В результате ДТП погиб человек, 12 человек получили травмы. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла ночью 19 сентября у села Недобоевцы.

По информации полиции, столкнулись микроавтобус "Фольксваген", который перевозил работников одного из предприятий Черновцов, и автомобиль "Ауди", пишет УНИАН.

"Автомобилем "Ауди" управлял мужчина, 1985 г.р., проживающий в Киеве, а микроавтобусом "Фольксваген"- мужчина, 1985 г.р., проживающий в Черновицкой области", - говорится в сообщении.

В результате ДТП от телесных повреждений скончалась на месте пассажир микроавтобуса, 1971 г.р., жительница Черновицкой области.

В больницу за медицинской помощью обратились 12 человек, из которых 10 - пассажиры микроавтобуса и два водителя.

Напомним, в пригороде Хмельницкого рейсовый "ПАЗик" столкнулся с Теслой, пострадали восемь человек.

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