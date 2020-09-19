Столичные власти определили улицы, которые зимой будут обрабатывать и очищать от снега в первую очередь (документ)

В Киевской горгосадминистрации (КГГА) начали подготовку к зимнему содержанию автодорог и тротуаров столицы. Планируется, что специализированная техника начнет круглосуточно дежурить с 1 ноября 2020 года. Также столичные власти утвердили список улиц, которые зимой будут обрабатывать технологическими материалами и очищать их от снега в первую очередь.

Об этом KV стало известно из распоряжения КГГА №1432 от 15 сентября 2020 года.

Согласно распоряжению, коммунальной корпорации “Киевавтодор” поручено организовать с 1 ноября 2020 года до 1 апреля 2021 года круглосуточное дежурство и сменную работу специализированной техники.

Как следует из распоряжения, определены улицы столицы которые зимой будут обрабатывать технологическими материалами и очищать их от снега в первую очередь. В список улиц, которые должны первоочередно обрабатываться технологическими материалами попали улицы Киева со сложными условиями движения, главные магистральные улицы, улицы, по которым проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта общего пользования. Всего в этом списке 372 улицы.

Также был определен перечень столичных улиц, с которых должен будет осуществляться первоочередно вывоз снега. В этот список попали 113 улиц Киева .

Напомним, с 1 ноября 2019 года по 1 апреля 2020 года КК “Киевавтодор” потратила на содержание автомобильных дорог и тротуаров в столице 395 млн гривен. При этом годом ранее “Киевавтодор” на эти же нужды потратил 328 млн гривен.