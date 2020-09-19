Столичные власти определили улицы, которые зимой будут обрабатывать и очищать от снега в первую очередь (документ)

Столичные власти определили улицы, которые зимой будут обрабатывать и очищать от снега в первую очередь (документ)

В Киевской горгосадминистрации  (КГГА) начали подготовку к зимнему содержанию автодорог и тротуаров столицы. Планируется, что специализированная техника начнет круглосуточно дежурить с 1 ноября 2020 года. Также столичные власти утвердили список улиц, которые зимой будут обрабатывать технологическими материалами и очищать их от снега в первую очередь.

Об этом KV стало известно из распоряжения КГГА №1432 от 15 сентября 2020 года.

Согласно распоряжению, коммунальной корпорации “Киевавтодор” поручено организовать с 1 ноября 2020 года до 1 апреля 2021 года круглосуточное дежурство и сменную работу специализированной техники. 

Как следует из распоряжения, определены улицы столицы которые зимой будут обрабатывать технологическими материалами и очищать их от снега в первую очередь. В список улиц, которые должны первоочередно обрабатываться технологическими материалами попали улицы Киева со сложными условиями движения, главные магистральные улицы, улицы, по которым проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта общего пользования. Всего в этом списке 372 улицы.

Также был определен перечень столичных улиц, с которых должен будет осуществляться первоочередно вывоз снега. В этот список попали 113 улиц Киева.

Напомним, с 1 ноября 2019 года по 1 апреля 2020 года КК “Киевавтодор” потратила на содержание автомобильных дорог и тротуаров в столице 395 млн гривен. При этом годом ранее “Киевавтодор” на эти же нужды потратил 328 млн гривен.

Фото: vv.org.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Водителя обвинили в смерти пешехода от автопилотаВодителя обвинили в смерти пешехода от автопилота
Водителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залогВодителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залог
МВД разработало сервис для проверки удостоверения водителяМВД разработало сервис для проверки удостоверения водителя
В Турции испытали первый летающий автомобиль собственного производства
В Украине автомобили будут регистрировать по новым правиламВ Украине автомобили будут регистрировать по новым правилам
Блок рекламы


Похожие новости
Электромобили Nissan будут официально продавать в УкраинеЭлектромобили Nissan будут официально продавать в Украине
В водительских правах будут указывать согласие на посмертное донорствоВ водительских правах будут указывать согласие на посмертное донорство
В КГГА установили лимиты использования служебного транспорта (документ)
Tesla Model 3 китайской сборки будут поставлять в Европу и АзиюTesla Model 3 китайской сборки будут поставлять в Европу и Азию
В Украине автомобили будут регистрировать по новым правиламВ Украине автомобили будут регистрировать по новым правилам
Власти Киева и Bolt урегулируют прокат электросамокатовВласти Киева и Bolt урегулируют прокат электросамокатов
Столичные власти решили выставить на арендные аукционы 16 коммунальных подземных паркингов (фото, адреса, документы)Столичные власти решили выставить на арендные аукционы 16 коммунальных подземных паркингов (фото, адреса, документы)
В ночь на 2 сентября на Троещине будут ограничивать движение на одной из улиц (схема)
Таксисты Bolt, Uber, Uklon будут покупать патент — МининфраструктурыТаксисты Bolt, Uber, Uklon будут покупать патент — Мининфраструктуры
На столичной станции метро “Вокзальная” образовалась полукилометровая очередьНа столичной станции метро “Вокзальная” образовалась полукилометровая очередь
Последние новости
Подгружаем последние новости