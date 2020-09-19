Столичные власти определили улицы, которые зимой будут обрабатывать и очищать от снега в первую очередь (документ)
В Киевской горгосадминистрации (КГГА) начали подготовку к зимнему содержанию автодорог и тротуаров столицы. Планируется, что специализированная техника начнет круглосуточно дежурить с 1 ноября 2020 года. Также столичные власти утвердили список улиц, которые зимой будут обрабатывать технологическими материалами и очищать их от снега в первую очередь.
Об этом
Согласно распоряжению, коммунальной корпорации “Киевавтодор” поручено организовать с 1 ноября 2020 года до 1 апреля 2021 года круглосуточное дежурство и сменную работу специализированной техники.
Как следует из распоряжения, определены улицы столицы которые зимой будут обрабатывать технологическими материалами и очищать их от снега в первую очередь. В список улиц, которые должны первоочередно обрабатываться технологическими материалами попали улицы Киева со сложными условиями движения, главные магистральные улицы, улицы, по которым проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта общего пользования. Всего
Также был определен перечень столичных улиц, с которых должен будет осуществляться первоочередно вывоз снега.
Напомним, с 1 ноября 2019 года по 1 апреля 2020 года КК “Киевавтодор” потратила на содержание автомобильных дорог и тротуаров в столице 395 млн гривен. При этом годом ранее “Киевавтодор” на эти же нужды потратил 328 млн гривен.
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