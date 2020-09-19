На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)

На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)

Вчера, 18 сентября, в Киеве на бульваре Дружбы Народов вечером произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из водителей-участников ДТП оказался зажат в салоне автомобиля и деблокировать его пришлось спасателям.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Киев Оперативный” в соцсети Facebook.

Как сообщается, водитель автомобиля SsangYong утверждает, что он двигался со стороны моста Патона в направлении центра столицы и недалеко от автозаправки на бульваре Дружбы Народов ему навстречу внезапно выехал автомобиль Peugeot. 

Столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадал водитель Peugeot, которого зажало в салоне собственного автомобиля. Деблокировать водителя пришлось спасателям ГСЧС. После освобождения пострадавшего передали медикам.

Водитель SsangYoung избежал серьезных травм, так как, по его словам, его “спасли ремни безопасности”.

Также, сообщается, что пострадал также и водитель автомобиля Skoda.

Напомним, правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием мотоцикла на проспекте Любомира Гузара. В результате происшествия пассажир транспортного средства и пешеход от полученных травм погибли на месте, а водитель скончался в карете скорой помощи.

Фото: “Киев Оперативный”.

На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)
На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)
На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)
На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)
На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)
На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)
На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)
На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)
На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)
На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)
На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)
На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)
На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)
На бульваре Дружбы Народов произошло тройное ДТП с пострадавшими (фото, видео)

Игорь Бровко, КиевВласть

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