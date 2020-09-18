МВД разработало сервис для проверки удостоверения водителя

Сервис позволяет проверить только водительские удостоверения, выданные после 2013 года.

Министерство внутренних дел запустило электронный сервис, который позволяет всем желающим по серии и номеру водительского удостоверения самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории.

Об этом сообщает пресс-центр МВС.

"Этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине, в частности, представителям Румынии, Польши , Венгрии, Германии, Италии - при обмене украинского водительского удостоверения на национальные", - приводит пресс-центр МВД слова первого заместителя главного сервисного центра МВД Юрия Смольянинова.

Для проверки удостоверения необходимо ввести серию и номер водительского удостоверения в соответствующие поля на странице сервиса. Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД , на экране появится вся указанная на бланке удостоверения информация, кроме персональных данных.

Отмечается, что сервис позволяет проверить только водительские удостоверения, выданные после 2013 года.

Напомним, 16 сентября правительство одобрило постановление, которым установлены новые образцы бланков национального и международного водительских удостоверений. Документом также утверждены новые образцы автомобильных номерных знаков и тому подобное.