В Святошинском районе Киева фирма самовольно переделала тротуар в парковку (фото)

При строительстве торгового заведения на ул. Святошинской, 4Г частная компания Ресурс Холдинг” вышла за пределы участка, забрав часть тротуара под парковочные карманы. В результате для пешеходов местами осталось вместо 3 метров менее полуметра. Предписание полиции компания проигнорировала и продолжила строительные работы.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КК “Киевавтодор” (*) в соцсети Фейсбук.

“Балансодержатель участка – КП ДЭУ Святошинского района зафиксировало самовольное разборка тротуара и обустройство парковки. ООО “Ресурс Холдинг” при строительстве торгового заведения на ул. Святошинский, 4Г вышло за пределы участка и забрало часть тротуара под парковочные карманы. Кое-где ширина пешеходной дорожки уменьшилась с 3 м до 40 см”, – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что с КП ДЭУ Святошинского района проект по обустройству парковки не был согласован. Также не была предоставлена контрольная карточка на временное нарушение благоустройства и схемы организации дорожного движения.

Вызванные на место сотрудники полиции составили предписание с требованием восстановить тротуар согласно действующей схеме организации дорожного движения. Этого сделано не было и работы продолжились.

Чтобы остановить самовольное строительство, работники КП ДЭУ повторно обратились в правоохранительные органы, а также в отдел контроля за благоустройством Святошинской РГА.

Как ранее сообщала KV , “Киевтранспарксервис” собирается повторно провести аукционы по продаже прав на эксплуатацию парковочных площадок. Речь идет о локациях по пяти адресам в пяти районах Киева .

Святошинскую РГА с 18 мая 2020 года возглавляет Сергей Павловский.

Обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства Александр Федоренко . КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: фейсбук КК “Киевавтодор”