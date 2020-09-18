В Святошинском районе Киева фирма самовольно переделала тротуар в парковку (фото)
При строительстве торгового заведения на ул. Святошинской, 4Г частная компания Ресурс Холдинг” вышла за пределы участка, забрав часть тротуара под парковочные карманы. В результате для пешеходов местами осталось вместо 3 метров менее полуметра. Предписание полиции компания проигнорировала и продолжила строительные работы.
Об этом
“Балансодержатель участка – КП ДЭУ Святошинского района зафиксировало самовольное разборка тротуара и обустройство парковки. ООО “Ресурс Холдинг” при строительстве торгового заведения на ул. Святошинский, 4Г вышло за пределы участка и забрало часть тротуара под парковочные карманы. Кое-где ширина пешеходной дорожки уменьшилась с 3 м до 40 см”, – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что с КП ДЭУ Святошинского района проект по обустройству парковки не был согласован. Также не была предоставлена контрольная карточка на временное нарушение благоустройства и схемы организации дорожного движения.
Вызванные на место сотрудники полиции составили
Чтобы остановить самовольное строительство, работники КП ДЭУ повторно обратились в правоохранительные органы, а также в отдел контроля за благоустройством Святошинской РГА.
Как ранее сообщала
Святошинскую РГА с 18 мая 2020 года возглавляет Сергей Павловский.
Обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства
* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)
Фото: фейсбук КК “Киевавтодор”