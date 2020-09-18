Центральный автовокзал в Киеве планируют модернизировать

В ближайшее время должна произойти презентация плана модернизации Центрального автовокзала в Киеве. В планах собственника также постройка отеля на территории автовокзала.

Об этом KV стало известно из сообщения ЦТС.

“Инвестор, который весной этого года приобрел у государства "Киевпассервис", в состав которого входят 6 автостанций Киева и 18 в Киевской области, в ближайшее время намерен начать глобальную модернизацию столичных и областных автовокзалов. Первым в очереди на модернизацию – Центральный автовокзал столицы”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что уже получены все юридические разрешения и необходимые документы на модернизацию Центрального автовокзала Киева , готов его план и дизайн.

На автовокзале обещают создать зону ожидания рейсов с фуд-кортами, информационные табло по всей территории автовокзала, зоны отдыха, медицинский кабинет для помощи пассажирам и прохождения водителями автобусов предрейсового осмотра.

Также в проекте обещают учесть все требования для пользования вокзалом пассажирами с ограниченными возможностями.

Напомним, в марте 2020 года со второй попытки Фонд госимущества (ФГИ) продал на аукционе АО “Киевпассервис” за почти 231 млн гривен компании “Бастион-групп”. В предыдущем аукционе по продаже “Киевпассервиса” в августе 2019 года не было ни одного желающего. В “Киевпассервис” входят 24 автостанции в Киеве и Киевской области.

Фото: ЦТС