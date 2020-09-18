Центральный автовокзал в Киеве планируют модернизировать

Центральный автовокзал в Киеве планируют модернизировать

В ближайшее время должна произойти презентация плана модернизации Центрального автовокзала в Киеве. В планах собственника также постройка отеля на территории автовокзала. 

Об этом KV стало известно из сообщения ЦТС.

“Инвестор, который весной этого года приобрел у государства "Киевпассервис", в состав которого входят 6 автостанций Киева и 18 в Киевской области, в ближайшее время намерен начать глобальную модернизацию столичных и областных автовокзалов. Первым в очереди на модернизацию – Центральный автовокзал столицы”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что уже получены все юридические разрешения и необходимые документы на модернизацию Центрального автовокзала Киева, готов его план и дизайн. 

На автовокзале обещают создать зону ожидания рейсов с фуд-кортами, информационные табло по всей территории автовокзала, зоны отдыха, медицинский кабинет для помощи пассажирам и прохождения водителями автобусов предрейсового осмотра.

Также в проекте обещают учесть все требования для пользования вокзалом пассажирами с ограниченными возможностями.

Напомним, в марте 2020 года со второй попытки Фонд госимущества (ФГИ) продал на аукционе АО “Киевпассервис” за почти 231 млн гривен компании “Бастион-групп”. В предыдущем аукционе по продаже “Киевпассервиса” в августе 2019 года не было ни одного желающего. В “Киевпассервис” входят 24 автостанции в Киеве и Киевской области.

Фото: ЦТС


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Водителя обвинили в смерти пешехода от автопилотаВодителя обвинили в смерти пешехода от автопилота
Водителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залогВодителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залог
В Турции испытали первый летающий автомобиль собственного производства
В Украине автомобили будут регистрировать по новым правиламВ Украине автомобили будут регистрировать по новым правилам
Криклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначенияКриклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначения
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на выходных перекроют Дарницкий мост для ремонтаВ Киеве на выходных перекроют Дарницкий мост для ремонта
Мост Патона в Киеве закрывают на реставрациюМост Патона в Киеве закрывают на реставрацию
В Киеве в результате столкновения мотоцикла и пешехода-нарушителя погибли 3 человекаВ Киеве в результате столкновения мотоцикла и пешехода-нарушителя погибли 3 человека
В Киеве откроют паркинг на 400 авто для посетителей зоопарка, - КличкоВ Киеве откроют паркинг на 400 авто для посетителей зоопарка, - Кличко
В Киеве во время сварочных работ взорвалась автоцистерна, есть погибшийВ Киеве во время сварочных работ взорвалась автоцистерна, есть погибший
В Украине планируют взвешивать не только грузовой транспорт, но и пассажирскийВ Украине планируют взвешивать не только грузовой транспорт, но и пассажирский
Два трамвайных маршрута в Киеве изменят работу до конца рабочей неделиДва трамвайных маршрута в Киеве изменят работу до конца рабочей недели
В Киеве на станциях метро образовались огромные очереди из-за сбоя электронного билетаВ Киеве на станциях метро образовались огромные очереди из-за сбоя электронного билета
За неделю в Киеве зарегистрировано 787 ДТП (инфографика)За неделю в Киеве зарегистрировано 787 ДТП (инфографика)
На путепроводе около метро “Святошин” в Киеве на выходных ограничат движение (схема)
Последние новости
Подгружаем последние новости