Владельца Tesla арестовали за сон за рулём на скорости 150 км/ч

В июле в Канаде произошёл необычный инцидент, детали которого стали известны только сейчас. На одном из шоссе близ городка Понока в провинции Альберта водители заметили машину, которая мчалась со скоростью более 140 км/ч без человека за рулём. Об этом сообщили в Королевскую канадскую конную полицию (федеральная полиция Канады и одновременно провинциальная полиция канадских провинций).

Патрульный экипаж Службы управления дорожным движением Альберты, отреагировав на вызов, действительно застал на трассе Highway 2 электромобиль Tesla Model S, за рулём которого никого не было. На просьбу остановиться машина не реагировала, поэтому полицейские начали преследование. Во время погони электромобиль начал ускоряться — по данным полицейского радара, Tesla развила скорость не менее 150 км/ч.

Как именно удалось остановить нарушителя в Королевской канадской конной полиции не сообщают, но за рулём электромобиля оказался 20-летний мужчина из Британской Колумбии. Ему было предъявлено обвинение в превышении скорости и его на 24 часа лишили права управлять автомобилем за то, что он находился за рулём в состоянии сильной усталости.

Сам нарушитель, который ехал не один, пояснил, что очень устал, поэтому вместе со своим спутником решил вздремнуть за рулём. Управление водитель доверил автопилоту (который на самом деле таковым не является) Tesla, а сам, откинув сиденье, лёг спать. С учётом этой информации мужчине также предъявили обвинение в опасном вождении, что является уголовным преступлением — рассмотрение дела состоится в декабре 2020 года.



