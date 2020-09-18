Украинский автопром. Выпуск легковых автомобилей упал в 5,5 раз

В августе украинскими предприятиями было произведено 121 единица автотранспортной техники. Выпуск легковых автомобилей по сравнению с прошлым годом упал в 5,5 раз. Об этом сообщает Укравтопром.

Фото: ukrautoprom.com.ua

Где собрали больше всего

Августовская сборка легковых автомобилей уменьшилась почти в 15 раз до 38 шт.

Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжал формировать завод Еврокар, отметили в Укравтопроме и добавили, что имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 000 единиц автотранспорта.

О производстве в августе коммерческих автомобилей не отчиталось ни одно предприятие.

В то же время выпуск автобусов вырос на 2,5% до 83 шт. Больше всего автобусов изготовил Черниговский автозавод – 30 шт. Черкасский автобус выпустил 25 шт. Богдан сообщил о 16 автобусах. На ЗАЗе произвели 7 шт, и 5 шт сделал Часовоярский автобусный завод.

Сколько выпущено с начала года

Всего с начала 2020 года в Украине было выпущено 2243 единицы автотранспортных средств, что на 47% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

Легковых автомобилей – 1821 шт (-50%);

Коммерческих – 28 шт (-65%);

Автобусов – 394 шт (-26%).

Какие авто собирают на Еврокаре

В настоящее время завод осуществляет производство легковых автомобилей марки Skoda методом крупноузловой сборки.

К 2018 году Еврокар стал единственным на Украине производителем легковых автомобилей.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-июне 2020 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36% – до 1886 единиц.

Европейский авторынок

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза за 8 месяцев 2020 года снизились на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что с начала года европейцы купили 6,124 млн новых автомобилей, что почти на 2,9 млн меньше, чем годом ранее.

Больше всего пострадал авторынок Испании , где продажи упали на 40,6%. Не намного лучше ситуация в Италии, где рынок обвалился на 38,9%.

Похожая ситуация во Франции (-32,0%) и Германии (-28,8%).

Что касается брендов, то европейские продажи новых автомобилей концерна PSA Group за 8 месяцев этого года упали в годовом выражении на 38,3%, Volkswagen Group — на 29,8%, группы Renault — на 34,5%.