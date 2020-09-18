Унікальний ЗАЗ-968A «Запорожець» на базі Mazda 323F

На продаж виставлено модель ЗАЗ-968A «Запорожець», в основі якого лежать агрегати від Mazda 323F.

Подібні машини, з досить цікавою начинкою, прийнято називати рестомодами. Зміни торкнулися як двигуна, так і кузова автомобіля, який, змінивши свої пропорції, на перший погляд став трохи нижче. Однак тут має місце оптичний обман, так як кузов, хоча і дійсно змінився, але не в висоту, а в ширину.

Для того, щоб додати кілька сантиметрів, кузов довелося розрізати навпіл, після чого знову зварити. Лобове і заднє скло, в зв’язку з даною обставиною, також довелося виготовляти заново. В результаті модернізації вдалося встановити двигун від Mazda, причому спереду, в результаті чого автомобіль став передньопривідним. У задній частині, де у стандартного «Запорожця» поміщається двигун, – тепер багажник.

Вартість автомобіля, випущеного в 1977 році і пробіг 10 тисяч кілометрів після повної модернізації, становить 550 тисяч рублів (206 000 гривень).