ДТП в Запорожье: в машине заживо сгорели трое студентов, - видео
Вчера вечером в Запорожье случилось страшное ДТП, унесшее жизни трех молодых людей. Все трое погибших – студенты-иностранцы, учившиеся в медицинском университете. О случившемся сообщил один из местных Telegram-каналов.
Авария произошла на Набережной. Очевидцы рассказывают, как все случилось. Автомобиль BMW на большой скорости мчался в среднем ряду. Во время движения он левым боком задел Nissan, передвигавшийся в левом ряду. От столкновения BMW отшвырнуло и понесло на рекламный щит. Врезавшись в рекламный щит, машина загорелась. Причем сразу вспыхнула, как свеча.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, что водители, ставшие свидетелями аварии, сразу выскочили из своих автомобилей с огнетушителями. Однако совладать с огнем, охватившим сразу весь автомобиль, им не удалось. Правда, все же удалось спасти парня-водителя и девушку, которые сидели впереди. Они получили травмы, но остались живы.
Еще трое молодых парней, сидевших в автомобиле сзади, сгорели заживо. Пожарные, срочно примчавшиеся на вызов, потушили огонь, однако спасать там уже было некого.
Полиция выясняет детали этого страшного ДТП.
Напомним, в Киеве на проспекте Гузара в ДТП погибло три человека – байкер и его пассажирка, а также пешеход, решивший перебежать улицу в неположенном месте.