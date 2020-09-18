Поезд с Kyiv Boryspil Express перевели на другой маршрут из-за отсутствия спроса

Поезд будет курсировать по маршруту Черкассы - ст. им. Т.Г. Шевченко.

АО "Укрзализныця" переводит дизель-поезд ДПКр-3, курсировавший от центрального железнодорожного вокзала Киева до аэропорта Борисполь, на региональное направление.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

"После выполнения работ по адаптации локомотивного депо ТЧ-5 Одесской железной дороги для возможности технического обслуживания дизель-поезда ДПКр-3, 17 сентября была организована его испытательная поездка по маршруту Черкассы - ст. им. Т.Г. Шевченко", - говорится в сообщении.

Регулярные коммерческие перевозки на этом направлении движения начнутся с 26 сентября.

Такое решение приняли по причине существенного сокращения воздушного пассажиропотока, вызванного карантинными мероприятиями из-за распространения коронавируса.

Дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода работал на этом направлении более 8 месяцев.

Напомним, экспресс "Киев-Борисполь" запущен 30 ноября 2018 года. Билеты на этот поезд можно купить в двух кассах на Центральном и Южном вокзалах, а также в четырех киосках самообслуживания, расположенных над 14-м путем, с которого и отправляется экспресс. Стоимость проезда - 80 гривен.

Экспресс соединяет станцию "Киев-Пассажирский" с международным аэропортом "Борисполь", а также делает промежуточную остановку на станции "Дарница".

Ранее сообщалось, что в июне на Выдубичах построили остановку для экспресса в "Борисполь" и поездов "Интерсити".