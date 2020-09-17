"Укрзализныця" возобновляет курсирование Интерсити+ Киев - Харьков

С 25 сентября между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда.

С 25 сентября "Укрзализныця" возобновляет курсирование скоростного поезда Интерсити+ №724/723 Киев - Харьков.

Об этом информирует пресс-служба компании.

Поезд будет останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская. Пассажиров будут обслуживать электропоезда Hyundai. Всего между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда.

В то же время в УЗ обращают внимание пассажиров, что в связи с плановыми путевыми работами с 15 по 23 октября вместо поезда №724/723 Киев - Харьков будет курсировать поезд №720/719 Киев - Харьков.

Из столицы он будет отправляться 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова - 16, 17, 19, 23 и 24 октября.

Этот поезд будет делать остановки в Борисполе, Гребенке, Миргороде, Полтаве и на других станциях.

После завершения ремонтных работ Интерсити+ №724/723 Киев - Харьков возобновит курсирование.

Напомним, с 25 августа в поездах "Укрзализныци" начала работу военизированная охрана.