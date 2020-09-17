"Укрзализныця" возобновляет курсирование Интерсити+ Киев - Харьков

С 25 сентября между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда.

"Укрзализныця" возобновляет курсирование Интерсити+ Киев - Харьков
Фото: facebook.com/olexander.krasnoshtan

С 25 сентября "Укрзализныця" возобновляет курсирование скоростного поезда Интерсити+ №724/723 Киев - Харьков.

Об этом информирует пресс-служба компании.

Поезд будет останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская. Пассажиров будут обслуживать электропоезда Hyundai. Всего между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда.

В то же время в УЗ обращают внимание пассажиров, что в связи с плановыми путевыми работами с 15 по 23 октября вместо поезда №724/723 Киев - Харьков будет курсировать поезд №720/719 Киев - Харьков.

Из столицы он будет отправляться 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова - 16, 17, 19, 23 и 24 октября.

Этот поезд будет делать остановки в Борисполе, Гребенке, Миргороде, Полтаве и на других станциях.

После завершения ремонтных работ Интерсити+ №724/723 Киев - Харьков возобновит курсирование.

Напомним, с 25 августа в поездах "Укрзализныци" начала работу военизированная охрана.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Водителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залогВодителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залог
В Турции испытали первый летающий автомобиль собственного производства
В Украине автомобили будут регистрировать по новым правиламВ Украине автомобили будут регистрировать по новым правилам
Криклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначенияКриклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначения
Автопроизводителя имени Теслы обвинили в наглом мошенничествеАвтопроизводителя имени Теслы обвинили в наглом мошенничестве
Блок рекламы


Похожие новости
На дороге "Киев - Чоп" на Львовщине после масштабного ДТП заблокировано движение транспортаНа дороге "Киев - Чоп" на Львовщине после масштабного ДТП заблокировано движение транспорта
Пешеход погиб под колесами грузовика на КиевщинеПешеход погиб под колесами грузовика на Киевщине
В Киеве на выходных перекроют Дарницкий мост для ремонтаВ Киеве на выходных перекроют Дарницкий мост для ремонта
Мост Патона в Киеве закрывают на реставрациюМост Патона в Киеве закрывают на реставрацию
В Киеве в результате столкновения мотоцикла и пешехода-нарушителя погибли 3 человекаВ Киеве в результате столкновения мотоцикла и пешехода-нарушителя погибли 3 человека
ДТП с автомобилем скорой помощи в ХарьковеДТП с автомобилем скорой помощи в Харькове
На пешеходном переходе под Киевом автомобиль сбил женщинуНа пешеходном переходе под Киевом автомобиль сбил женщину
В сентябре на штрафплощадки Киева эвакуировали более 2 тыс. автомобилейВ сентябре на штрафплощадки Киева эвакуировали более 2 тыс. автомобилей
Киев до конца года получит 200 новых современных автобусовКиев до конца года получит 200 новых современных автобусов
У фуры, убившей под Киевом пятерых людей, отказали тормоза, - водительУ фуры, убившей под Киевом пятерых людей, отказали тормоза, - водитель
Последние новости
Подгружаем последние новости